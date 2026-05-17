2026年５月17日、５大会連続のW杯メンバー入りを果たした長友佑都が代表選出会見に出席。先発復帰した東京ヴェルディ戦（５月10日）の後には「過去の大会と違って今回は（選ばれるか）分からないと話していたが、日本代表・森保一監督のリストに「長友佑都」の名前は記されていた。晴れやかな表情で会見に臨んだ長友はまず「いろんな方に支えられてここまで来た」と述べつつ、「ここで終わりではなく、優勝という目標に向かっ