サッカー・明治安田J2・J3百年構想リーグ、ロアッソ熊本は17日、敵地で鹿児島と対戦しました。■白波スタジアム・鹿児島市百年構想リーグも残り2試合。現在5位のロアッソはアウェーで4位の鹿児島と対戦しました。■後半12分・大本 先制点両チーム無得点で迎えた後半12分。藤井のパスから大本がミドルシュートを放ち、先制。■後半15分・鹿児島 同点しかし、3分後でした。鹿児島にヘディングで