メジャーリーグシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆は、移籍後初となる2打席連続ホームランを放ちました。日本時間17日、村上はホームでのカブス戦に2番・ファーストで先発出場。3回の第2打席。打球は左中間スタンドへ飛び込み、16号ソロホームランとなります。続く第3打席はバックスクリーンの右に豪快なアーチ。再びリーグトップに立つ17号2ランとなりました。村上の2打