新型bZ4X Touringは“わかりやすい”魅力を持つグランツーリングカートヨタは2026年2月25日に新型バッテリー EV (BEV)「bZ4X Touring」を発売しました。同車は、「bZ4X」の走行性能と航続距離を受け継ぎながら、アウトドアをはじめとするアクティブなライフスタイルに応えるため、大容量ラゲージスペースを新たに備えたモデル。【画像】トヨタ「bZ4X Touring」を画像で見る（37枚）そんな新型bZ4X Touringに試乗、開発担当者