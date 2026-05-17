新型bZ4X Touringは“わかりやすい”魅力を持つグランツーリングカー

トヨタは2026年2月25日に新型バッテリー EV (BEV)「bZ4X Touring」を発売しました。

同車は、「bZ4X」の走行性能と航続距離を受け継ぎながら、アウトドアをはじめとするアクティブなライフスタイルに応えるため、大容量ラゲージスペースを新たに備えたモデル。

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そんな新型bZ4X Touringに試乗、開発担当者にインタビューをする機会を得たので、レポートします。

新型bZ4X TouringとbZ4X の違いは「荷室の広さ」「出力（加速）」「外観」の 3 点に集約されます。

クラス (ミディアムサイズ BEV) トップレベルとなる一充電走行距離 734km (Z グレード FWD、WLTCモード) を実現しつつ、ラゲージスペースは bZ4X 比で約 1.4 倍にまで拡大。

さらに 4WD モデルではシステム最高出力280kW（約380馬力）を誇る高出力 e-Axle を前後に採用し、0〜100km／h 加速 4.5 秒 (社内測定値、Z グレード 4WD) を達成しています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mmで、ホイールベース は2850mm。家族や仲間との移動に適した「ちょうど良いサイズ」を意識した数値で、後席ヘッドクリアランスは 113mm、前後カップルディスタンスは 1000mmを確保しており、大人が長距離移動でも快適に過ごせる室内空間を持っています。

まず実車を目の前にして感じたのは、その絶妙なエクステリアデザインです。bZ4Xと共通のテイストを持ちながらも、ステーションワゴンらしい伸びやかさと、SUVらしいタフな印象がいい塩梅で融合しており、素直に“カッコイイ”と言える仕上がりになっています。

インテリアは比較的シンプルな印象をですが、専用設定されている「カーキ」の内装色がイイ。モダンな空間にアウトドアテイストを添えるこのカーキ色は、カタログで見るのとは全然印象が違い、上品かつ明るい雰囲気で、アウトドアをよく楽しむ筆者としては非常にしっくりくるものでした。

ラゲージスペースは、前述の通りbZ4Xの約1.4倍となる最大619L を確保、6：4分割可倒式のリアシート使用時でも荷室長1092mm・荷室高850mmを実現しています。

9.5 インチのゴルフバッグ4個が収納可能で、4人乗りながら、４人でゴルフにいける広大な室内空間です。

この荷室容量の拡大に伴い騒音や振動の対策には非常に苦労したそう。荷室を広げると後方からの音が増幅しやすいため、リアのフロアパンをえぐり、eAxleごと防音材でミリ単位で包み込むことで、bZ4Xと同等以上の静粛性を確保したといいます。

パワートレインは、フロントにモーターを搭載するFWDとリアにも搭載する4WDの2種類です。

システム最高出力280kWを発揮する4WDモデルには総電力量74.69kWhのリチウムイオンバッテリーが組み合わされます。

今回試乗したのは、この4WDモデル。実際に運転席に座り走り出してみると、リラックスしてハンドルを握れる「楽な」乗り味がとても心地よく、まさにグランドツーリングと呼ぶにふさわしい性格を感じます。

しかし、いざアクセルを踏み込めば、ステーションワゴンSUVとは思えない異次元の加速を味わうことができます。

各タイヤの状況に応じて前後の駆動力を最適に配分する新たな4WD制御がうまく機能しているおかげか、破綻する感じもなく、あらゆる場面でどんどん踏み込んでいける楽しさがありました。

そんなスポーティな一面を持ちながら、ドライブモードには「スポーツモード」が存在しません。

この理由について開発担当者は「この走行性能は、スポーティさを目的としたわけではなく、走破性を追求して前後モーターを強化したことによる“成り行き”の結果で、新開発の4WD制御によって驚くほど曲がる車になっているものの、安易にスポーツと銘打たず、あくまで“グランドツアラー”という軸をぶらさない決断をしました」と教えてくれました。

加速能力は「GR86」や「スープラ」を超えてレクサス「LC」並みですが、「馬力があるからこそ飛ばさなくなる」という余裕や、いつでも行けるという安心感が、結果として安全で豊かなグランドツーリングに繋がるという思想が込められているようです。

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“ステーションワゴンSUV”という競合車種の少ない、ニッチなジャンルのEVモデルを展開する理由については、“ワゴンを作ろう”という情緒的なスタートではなく、“荷物を最大効率で積めるBEV”という合理的な結論からこの形に行き着いたと答えてくれました。

また、新型bZ4X Touringの魅力は“わかりやすさ”だといいます。確かに約380馬力を誇る「速さ」や、ゴルフバックを4つも詰める「広さ」、希少なステーションワゴンSUVの「デザイン」は、あらゆるユーザーに“刺さる”要素を持ち合わせていると言えるでしょう。

荷物が積めて速い、そしてカッコイイという明確な魅力を持つグランツーリングカー。新型bZ4X Touringは、確実にオススメの１台と呼べる仕上がりでした。