左大腿（だいたい）部の筋損傷により別メニュー調整中だった阪神・伊藤将司投手（３０）が兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。計３３球を投じ、打者９人に対して安打性１本。３人目の打者となった佐野に対しては空振り三振を奪った。左腕は開幕３戦目の３月２９日・巨人戦（東京ド）に先発も２回１／３を３失点で降板。同３０日に登録を抹消された。２軍合流後に故障し４