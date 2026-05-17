小倉牝馬Sから重賞連勝を狙うジョスランは角馬場で調整した。水出助手は「先週末の時点で仕上がっている感じだった。雰囲気は良さそう。このままの感じでレースに送り出したい」と語った。イレ込み防止のため、パドックまでパシュファイヤーを着用する予定。兄エフフォーリアに続くG1制覇へ飛び立つ。