脚本家の三谷幸喜氏が１６日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。年下の女性スタッフを激怒させた自らの行動を明かす一幕があった。この日の番組冒頭、「ちょっと聞いてほしいことがあるんですよ」と、ともに司会を務める安住紳一郎アナウンサーに話しかけた三谷氏。「僕ら同世代」と言ったところで安住アナに「一回り三谷さんの方が上で同世代じゃないですけどね