15日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、富山県黒部市で行われる「生地まち歩きフェスティバル」に参加することをクラブ公式SNSで伝えている。 本イベントでは、初開催となる「生地まち歩きウォークラリー」や参加無料の「地引綱体験」、「生地鼻灯台無料開放」、「水だんご作り体験」などが開催される。他にも、北方領土資料室や飲食販売コ}