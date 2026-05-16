横浜・みなとみらい２１地区の景色を背に自転車を走らせる選手たち＝１６日、横浜市中区の山下公園特設会場トライアスロンの世界シリーズ横浜大会が１６日、開幕した。国内外トップ選手ら約１６０人が出場する世界最高峰のエリート部門が横浜市中区の山下公園周辺コースで行われ、白熱したレースを繰り広げた。１７日まで。エリート部門女子レースは午前にスタート。スイム（水泳１・５キロ）は同公園前から横浜港に飛び込んで