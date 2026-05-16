整体師でタレントの楽しんごが、5月14日までに公式Xを更新。喫煙所の減少と歩きタバコをめぐる持論を展開し、物議を醸している。「楽しんごさんはXで、《喫煙所を減らすだけ減らして“歩きタバコするな”だけ言うのは、ちょっと違う気がする》と投稿しました。続けて、《吸う側のマナーも当然必要。だから僕は携帯灰皿を必ず持ち歩いてる》と喫煙者側の配慮にも触れたうえで、《でも“禁止”だけじゃなく“共存”も考えないと