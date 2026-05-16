本拠地カブス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4回の第2打席で左前打を放った。外角低めのボール球を巧みに拾った姿に、地元実況席も驚嘆している。4回先頭打者として打席に入ると、カブス右腕カブレラの外角低めチェンジアップを逆らわずミートした。巧みなバットコントロールで左翼手の前に落とした。ホワイトソックス地元局「シカゴ・