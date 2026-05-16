2026年6月1日〜7日の7日間、ほぼ日のコンテンツフェスティバル「生活のたのしみ展2026」が新宿西口にある、新宿住友ビル「三角広場」で開催されます。今回もたくさんのお買いもの企画、パフォーマンスなどの催し、ウェブコンテンツや動画配信でたのしめる仕掛けが盛りだくさん。会場は大きく8つのエリアに分かれ、52のお店がならびます。初夏の装いがたのしみになるお店、その場で食べるおいしいもの、日々の生活がたのしくなるも