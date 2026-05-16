盛りだくさんの「生活のたのしみ展2026」見どころとマップを公開！

2026年6月1日〜7日の7日間、ほぼ日のコンテンツフェスティバル「生活のたのしみ展2026」が新宿西口にある、新宿住友ビル「三角広場」で開催されます。

今回もたくさんのお買いもの企画、パフォーマンスなどの催し、ウェブコンテンツや動画配信でたのしめる仕掛けが盛りだくさん。

会場は大きく8つのエリアに分かれ、52のお店がならびます。初夏の装いがたのしみになるお店、その場で食べるおいしいもの、日々の生活がたのしくなるもの、暑い夏にワンランクアップできるもの、「生活のたのしみ展」会場限定や先行販売のモノも用意しています。

お買いもの以外のたのしみも山盛り。「生活のたのしみ展」公式サイトでは、マップや見どころなどを公開しているで、ぜひチェックしてはいかがでしょうか。

公式サイト：https://www.1101.com/seikatsunotanoshimi/2026_summer/index.html

■【生活のたのしみ展2026 開催概要】

・場所：新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1）

・都営大江戸線「都庁前」駅 直結／東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩4分／JR線ほか「新宿」駅 徒歩8分

・期間：2026年6月1日〜7日 11時〜19時（最終日は18時まで）

※最終入場は18時45分（最終日は17時45分）

・入場無料

■＜生活のたのしみ展の各エリアを紹介します＞

色の名前がつくエリアには、エリアカラーのバルーンがぷかぷか浮かんでいます。

◇大注目のおいしいものがずらり＜サニーイエロー＞

生活のたのしみ展へようこそ！ 会場に入ってすぐのエリアです。まず目に入るのは、すっかり名物となった、湖池屋とほぼ日でつくる「あげたて新じゃがポテチ®直売所」です。

このほか、ほぼ日スタッフおすすめのフードセレクションや、とびきりおいしい焼菓子がならぶ「焼菓子パラダイス」、大人気のキッチン用品のツチキリや斉吉のお店、初登場の軽井沢のレストラン＜LA CASA DI Tetsuo Ota＞の太田哲雄さんのブランド「AMAZON CACAO」など、大注目のおいしいものがずらりとならびます。

◇家の中がよりすてきになるものや、暑い日がたのしみになる＜マリンブルー＞

入場ゲートをくぐって左手のエリア。ガラスのお店や、土鍋でおなじみ土楽のうつわ、家づくりの材料と道具をじっくり選べる「toolbox」、毎日の眠りをたのしくするアイテムをとりそろえたお店など、家のなかの暮らしが、より素敵になるものがならびます。

暑い季節のお出かけがたのしみになるもの、福岡県久留米市で150年以上もの間、靴を作り続けてきた「ムーンスター」のお店、毎日はきたい靴下のお店、暑い日に映えるバッグのお店、前回も話題になったクリエイター・ミチルさんのお店もこのエリアに登場します。

◇暑い夏にワンランクアップできる＜パッションオレンジ＞

真ん中のオレンジのエリアには、暑い夏にワンランクアップできるような美しいものが集まります。

毎回大人気のヘアメイクアップアーティスト草場妙子さんの化粧品、hibiのお香、青森ヒバのお店「Cul de Sac-JAPON」、コンパクトで機能的、必見のお財布もやってきます。

そして、おそらく多くの人がはじめて見る吊るして飾る植物「ハングボール」もどうぞ。いつも人気のwarang wayanは、今回「＋α」と称し、パワーアップして登場します。そして夏ならでは、「COOL」がテーマの、ひんやりグッズがならぶお店もありますよ。

◇話題の初出展のお店や特別なセレクトショップが集まる＜すいかグリーン＞

時計や電卓の世界的メーカーCASIOや、CACUMAでおなじみの渡邉良重さんの絵のお店、ミニマルな革製品を展開しているブランド、どんな空もようの日もたのしくなる傘のお店など、話題の初出展のお店が集まるエリア。初出展のエリアは特に力が入っています。

毎回抽選販売で大人気、羊毛フェルトのくまでおなじみのSleepy Sheepさんのお店は、今回は夏仕様。カフェラテ色のくまがずらりとならびます。伊藤まさこさんのweeksdaysは、「生活のたのしみ展」会場限定で、ちいさいものを集めた特別なセレクトショップをつくります。

そして、ふだんはWeb販売が中心のほぼ日手帳、やさしいタオルなどほぼ日のロングセラー商品も、このエリアで実際に手にとって見てください。

また、とつぜん何かがはじまるミニステージ「たのしみピーチクパーチク」も、この「すいかグリーン」エリアにあります。ゲストトークやイベントを、買いものの途中にたのしんでください。

◇華やかなファッションエリア＜ハイビスカスレッド＞

ハイビスカスレッドは、会場の奥に進むと「どどーん」と見えてきます。初夏の気分が高まる服や雑貨がならんだ華やかなファッションエリアです。

あのYAECAがついに「生活のたのしみ展」に初出展！ これまで大切に作り、保管してきたアーカイブを集めた「蔵出し」のお店として登場します。YAECAファンは、入口から一気にここをめざして訪れてください。

モデルのKanocoさんのお店は、「What’s in my bag」をテーマにKanocoさんがセレクトした、かばんに入れておくとうれしくなるアイテムが並びます。

さらに、リトアニアリネンのお店fog linen work、毎回人気のSTAMPSもこのエリア。そして、圧巻の品揃えの小林和人さんのお店が、3年ぶりにやってきます。

「ほぼ日のアパレル」からは、ほぼ日ストアで不動の人気6ブランドが集結。どのお店も納得いくまで、ぞんぶんに試着してください。

◇ジュエリーブランドが勢ぞろいする＜シャイニーアイランド＞

ジュエリーブランドが勢ぞろいするエリアがシャイニーアイランド。金、純銀、天然石はもちろん、貝やビーズ、ガラスのアクセサリーなど、形も素材もさまざまに、華やかなジュエリーがやってきます。

長い髪をまとめる機会が増える、蒸し暑い夏におすすめなのは、serial numberのヘアアクセサリー。ナチュラルに身につけられるデザインで、ヘアアレンジが苦手な人にもおすすめです。

スタッフに愛用者も多い、指時計のmocoもやってきます。SIRI SIRIの「生活のたのしみ展」限定アイテムも見逃さないでくださいね。

◇自分だけの大切な一品がみつかる＜あじさいパープル＞

オーダーメイドできるお店が多く揃う、自分だけの大切な一品がみつかるエリアです。

東京・蔵前で、「書くこと」をテーマにしたお店を開くカキモリが初出展。めがね舎ストライクでは、対話をしながら、その人にとって「ど真ん中」の眼鏡を提案します。オーダーメイド以外の眼鏡とサングラスも用意しています。

履きやすい靴で大人気のNAOTは、今回も登場。靴の販売は「受注」ですが、事前予約は必要ありません。気になる靴を店頭でどんどん試着しましょう。

初出展のLAND Lifestyle Shopは、国内外のブランド・メーカーからセレクトした、「なんだか気になる！」雑貨が盛りだくさんの店です。

そして、糸井重里氏が企画監修し、全シナリオを手がけたロールプレイングゲーム「MOTHER」のお店もこのエリア。夏の新商品をたくさん用意しています。

◇おいしくおなかを満たしてくれる＜デリシャスストリート＞

生活のたのしみ展の入場ゲートをくぐる手前で左に曲がると見えてくる飲食エリアが、デリシャスストリート。ここは大きくふたつのゾーンに分かれています。

ひとつめのゾーンは「ほぼの駅食堂（SHINJUKU）」。4月、群馬県赤城山の頂上エリアにグランドオープンしたほぼ日の施設「ほぼの駅 AKAGI」の豚とキャベツをテーマにしたおいしい食堂がやってきます。

名物メニュー「あかぎのうま豚汁」をメインにした定食をたのしめます。豚汁は3種類からひとつ選んでオーダーします。「あかぎのうま豚汁」のレシピ開発は、六本木「やまぐち」の山口さん夫妻によるものです。

ふたつめのエリアは、テイクアウトのエリア。軽井沢でレストラン＜LA CASA DI Tetsuo Ota＞を開く太田哲雄さんの思いがつまったカカオのジェラート、ビビン麺、しかたらむかなのホットサンド、サヴール洋菓子店の特別メニューなど、たのしい軽食が並びます。

テイクアウトといっても、自宅に持ち帰れるメニューではありません。会場にある、スタンディングのカウンターやベンチなどで味わってください。

◇＜事前予約スポットを要チェック！＞

食堂、MOTHER、オーダーメイド、ほぼ日の學校トークイベントも

「生活のたのしみ展」のなかには、事前の予約が必要なお店やイベントがあります。

・「ほぼ日の學校」スペシャルトーク（抽選）

・ほぼの駅食堂（SHINJUKU）（席の予約・先着）

・カキモリの「オーダーノート」（予約・先着）

・わたしに似合うメガネに出会えるお店（「相談しながらオーダー」をしたい場合は予約・先着）

・MOTHERのSUMMER（6月1日のみ入店予約制・先着）

・AMAZON CACAOのチョコレートのお店（入店事前予約制・先着）

予約を希望の人は、 https://www.1101.com/seikatsunotanoshimi/2026_summer/yokoku02.html のページにて詳細を確認の上、申し込みんでください。早めのエントリーがおすすめです！

◇＜ほぼ日アプリで、会計が5％オフになります！＞

ほぼトリドリステッカーもプレゼント

ほぼ日アプリの「スタンプラリー」で「生活のたのしみ展」のスタンプをゲットすると、会場での買いものが5％オフになります。

さらに、スタンプを獲得した人に、「生活のたのしみ展」の公式キャラクターである、ほぼトリドリのステッカーを進呈します。

ステッカーのデザインは日替わりで、ぜんぶで7種類！ この、毎日変わるかわいいトリドリちゃんのステッカーは、バナーを提示したゲストに会計時、レジにて渡します。

ほぼ日アプリを持っていない人はこの機会にぜひ、ダウンロードしてはいかがでしょうか。

◇＜買いもの以外のたのしみも山盛り＞

ほぼ日創刊28周年記念ブース、トークやライブも

Webサイト「ほぼ日」は、「生活のたのしみ展」期間中の6月6日に創刊28周年を迎えます。入場ゲート前のエリアには、ほぼ日編集部による創刊28周年記念ブースがあります。こちらで、お祝いメッセージを書いた人には、先着で「おさるのぷっくりシール」をプレゼントします！

「生活のたのしみ展」の会場内のミニステージでは、事前申し込みが不要のトークやライブ、生活のたのしみ展のキャラクター「ほぼトリドリ」ちゃんによる「グリーティング」「らいふいずトリドリ音頭」の時間もあります。レジ近くにある約30mの壁面を使った「KABE MANGA」は毎日更新。

会場訪問が難しい日は、準備の日から会期中、そして撤収までを、写真と文章で、まるで分刻みのようにリアルタイム中継する、ほぼ日名物「テキスト中継」でぜひ、たのしんでください。

■「生活のたのしみ展2026」に出店するお店（予定）

（ほぼ50音順）

AMAZON CACAO（AMAZON CACAOのチョコレートのお店・テツオオオタの料理とジェラート） / AMIACALVA（新しい定番を提案するバッグのお店） / 有永浩太・菊地大護・小宮崇・高橋禎彦（四人のガラス作家たち）/ カキモリ（「たのしく、書く人。」のための文具店） / CASIO（毎日着替えるCASIO） / Cul de Sac（ヒバのお店 Cul de Sac-JAPON） / 草場妙子（草場妙子化粧品店） / 湖池屋（湖池屋とほぼ日のあげたて新じゃがポテチ®直売所） / 小林和人・Roundabout & OUTBOUND（生活の装いと備え） / 斉吉商店（斉吉のおいしい村） / サヴール洋菓子店（サヴール洋菓子店） / SAFUJI（SAFUJIのコンパクトで機能的な革小物のお店） / しかたらむかな（しかたらむかなのホットサンドハウス） / serial number（ヘアアクセサリーとジュエリー） / SIRI SIRI（ガラスとパールのジュエリー） / STAMPS（マルシェ スタンプス プリュス） / Sleepy Sheep（ちくちくフェルトのくまショップ「Latte」） / tamas（ビーズ刺繍ジュエリーのお店） / Thalatta（貝と天然石のジュエリー） / 塚本太朗（HOBO COOOL SHOP） / toolbox（空間を編集するための道具箱）/ NAOT（NAOTの育てる靴とfuai） / hang（吊るして飾る植物「ハングボール」の専門店） / hibi（hibi 10MINUTES AROMA 香りのビュッフェ） / himie（静謐と煌めきのあわいを楽しむジュエリー） / fog linen work・miiThaaii（エブリデイ リネン、コットン） / 福森道歩・柏木円・土楽（新茶によりそううつわたち） / branc branc×weeksdays（バロックパールのお店） / まあ＋夢眠ねむ（花かつおとだしのお店 田口商店） / ミチル（架空が実在する雑貨店） / moonstar（ほぼ毎日ムーンスターの靴） / めがね舎ストライク（わたしに似合うメガネに出会えるお店） / moco（指時計のお店） / YAECA（YAECA 蔵出し） / やまぐち（ほぼの駅食堂（SHINJUKU）） / LAND Lifestyle Shop（気になる雑貨があるお店） / REEL（革でつくる日用品） / revie objects（かたちを纏う金属のジュエリー） / ROTOTO（毎日はきたい靴下のお店） / 渡邉良重（渡邉良重の絵をまとうお店） / warang wayan（旅するモロッコ・バリ カゴ＋α） / ほぼ日（あまぐも と たいよう by HOBONICHI・飯島奈美 SUPER LIFE MARKET・weeksdays ちいさいもの・〈O2〉BETTER THAN ONE・℃・Kanocoのおでかけスタイルショップ・だいどこ道具ツチキリ ほぼ日支店・たのしみフードセレクション・直線と曲線・ビワコットン・5DW＋・ほぼ日グッズとほぼトリドリのお店・MOTHERのSUMMER・焼菓子パラダイス・yozora）

■「生活のたのしみ展」とは

「生活のたのしみ展」は、たくさんのお買いもの企画、トークショーやパフォーマンスなど、出展者とほぼ日がいっしょにつくりあげる「コンテンツのフェスティバル」。2017年にはじまり、六本木、恵比寿、丸の内、新宿などで開催し、2026年6月に9回目をむかえます。

「生活のたのしみ展」のためにあつめたもの、オリジナルで企画、制作したもの、眺めて集って、参加してみたくなるもの。人もモノもイベントも、魅力的な「とっておき」があふれます。

まさに「生活にまつわるたのしみ」を一挙にあつめた展覧会。見てまわるだけでもたのしくなるのが、「生活のたのしみ展」の特長です。

公式サイト：https://www.1101.com/seikatsunotanoshimi/2026_summer/index.html

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