◇サッカーW杯北中米大会日本代表メンバー発表（2026年5月15日）鈴木淳は岐阜県出身選手として初のW杯メンバー入りを果たし、マネジメント事務所を通じ「自信と覚悟を持って、チームの勝利に貢献したい」とコメントした。加入1年目のコペンハーゲンで欧州CLを経験し、代表では昨年10月のブラジル戦で勝利に貢献。フル出場した14日のミッティラントとのデンマーク杯決勝は0―1で敗れたが「日本にいた時と比べて、ずぶとくな