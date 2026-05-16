今年の憲法記念日（3日）、元イスラエル軍兵士、ダニー ネフセタイさん（69）による講演会が岡山市で開かれ、戦争と人権について、自身の経験を交えながら語りました。 【画像を見る】イスラエルはどんな国？ 元JNNカイロ支局長が撮影したガザ ダニー ネフセタイさんの半生 講演会は、世界情勢が不安定ないま、改めて憲法について考えてほしいと、憲法のつどい岡山実行員会が開きました。 徴兵制によってイスラエル