5月3日、神山町に親子で楽しめるボルダリング・ジムがオープンしました空き家を活用し地域に新しい人の流れを生み出そうという、その施設を取材してきました。 （宮下アナウンサー）「神山町神領にやってきました。あたり一面緑が広がっていて、自然豊かですね」「ここに新しく、ボルダリング・ジムがオープンしました。それがこちら！のまのまです」「うわカラフル！3面に及ぶ壁が出迎えてくれます」