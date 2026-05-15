超ハイスペックな男性が“運命の一人”を選び抜く恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シリーズ。その男女逆転版『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が、5月15日に最終回を迎える。 【画像】『バチェラー』＆『バチェロレッテ』の名物司会者、坂東工が卒業を決めたきっかけになった人物 あわせて、シリーズ開始以来、すべてのシーズンで司会進行役を務めてきた坂東工さん