4月30日に抹消されてからの復帰となるプロ野球は15日、計6試合が開催される。楽天-ソフトバンク戦以外は午後6時のナイター。日本野球機構は午後4時に公式X（旧ツイッター）を更新し、公示を公開した。「やっと1軍へ！」「おおお」と、ファンの目線は“ある選手”に集まった。ヤクルトはこの日、長岡秀樹内野手を出場選手登録した。2024年に最多安打のタイトルとゴールデン・グラブ賞に輝いた24歳は今季、開幕から4月28日の阪神