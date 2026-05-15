いまでも受注停止のまま2025年9月1日、トヨタはハイブリッドコンパクトカー「アクア」の一部改良を行い、発売を開始しました。その後、受注停止となっています。果たして現在の納期はどうなのでしょうか。トヨタディーラーに問い合わせてみました。アクアがデビューしたのは、東日本大震災が起こった2011年の12月です。当時「ハイブリッドカーを身近なものにする」という思いを込め、「次の10年を見据えたコンパクトカー」