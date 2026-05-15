山口県宇部市で、車検が切れた公用車を約2か月にわたって公務に使用していたことがわかりました。市によりますと、公園緑地課が昨年度の車両修繕費を確認したところ、公園管理事務所が所有する軽トラック1台で車検切れが分かったということです。この車は車検と自賠責保険の期限が今年3月に切れていましたが、5月13日までの57日間にあわせて30日、約630km使用していたということです。使用目的は、市内の公園の維持管理業務などで