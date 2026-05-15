筆者の知人が経験した出来事です。進学を機に家を離れた知人の息子はそのまま就職し、職場で出会った女性と結婚することになりました。遠方で暮らしているため、交際は知っていたもののなかなか会えず、さらに同居する義母の介護もあり、訪ねることも難しい状況だったので、今回、入籍を前に、息子たちがわざわざ我が家へ挨拶に来てくれたのですが……。 もしかして嫌われてる？