ホテルニューオータニ（東京）のマンゴースイーツで味わう贅沢な夏時間

夏のご褒美スイーツを探しているなら、ホテルニューオータニ（東京）の「パティスリーSATSUKI」に注目です。2026年8月上旬まで、“太陽の果実”マンゴーを贅沢に使った夏季限定スイーツを販売中。国産マンゴーをたっぷり使用したショートケーキをはじめ、爽やかなゼリーやタルトまで、暑い季節にぴったりのラインアップが揃います。芳醇な香りと濃厚な甘みを楽しめる、特別な夏スイーツを味わってみませんか♡

国産マンゴーを贅沢に味わう新作

ホテルニューオータニの人気“スーパーシリーズ”に、新作『スーパーマンゴーショートケーキ』が登場。価格は2,700円です。

国産マンゴーの上品な甘みと香りを主役に、九州大牟田産の生クリーム、長崎県産「太陽卵」を使用したスポンジを合わせた、夏限定のショートケーキに仕上がっています。

和三盆糖ときび砂糖をブレンドしたスポンジは、ふんわりと軽やかな口当たり。濃厚なのに後味はすっきりとしていて、大人のご褒美スイーツにぴったりです。

さらに、1日限定20個の『新エクストラスーパーマンゴーショートケーキ』は4,860円。国産マンゴーを約1個使用した贅沢な逸品で、パッションフルーツ入りの葛をまとわせた華やかな見た目も魅力です。

スポンジには「玄米卵」を使用し、2層のクリームとライチの層がマンゴーの甘みをより引き立てます。販売終了時期が明確に決まっていないため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

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夏にぴったりの爽やかスイーツ

ショートケーキだけでなく、ひんやり楽しめるマンゴースイーツも豊富にラインアップ。

『マンゴータルト』は1,674円で、サクサク食感のタルト生地にカラメルソースやココナッツジュレを重ねたトロピカルな味わい。濃厚なマンゴーとライチの爽やかさ、カラメルのほろ苦さが絶妙にマッチします。

『マンゴーゼリー』は1,782円。フレッシュなパッションフルーツピューレを加えたゼリーに、葛をまとったマンゴーをトッピングした、見た目にも涼しげなグラススイーツです。

また、『岩泉ヨーグルトゼリー（マンゴー）』は1,674円。

岩手県産「岩泉ヨーグルト」を使用し、マンゴーとパッションフルーツのジュレを合わせた爽やかな一品で、暑い日のティータイムや夏の手土産にもぴったりです。

2026年6月30日（火）までは『いちご・抹茶・マンゴースイーツフェア』も開催中。旬の素材を活かしたスイーツを一度に楽しめる、今だけの特別なフェアとなっています。

この夏だけの特別な味わい

国産マンゴーの魅力を存分に引き出した、ホテルニューオータニ（東京）の夏季限定スイーツ。

ショートケーキの贅沢な口どけから、爽やかなゼリーやタルトまで、どれも夏気分を盛り上げてくれる華やかなラインアップです。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にもおすすめ。

太陽の果実・マンゴーを堪能できる特別なひとときを、ぜひ「パティスリーSATSUKI」で楽しんでみてください♡