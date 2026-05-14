お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が14日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）で、2023、24年に連覇したM―1グランプリにまつわる思い出を明かした。今週のアシスタントとして出演している松井は、ゲストの俳優・平岡祐太にM―1の時に願掛けをしたか聞かれると「願掛けは、ちょうど止めました」と意外な回答。千原ジュニアが“勝負パンツ”として赤いパンツを