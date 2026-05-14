「なんとなく職場の空気が重い」「人間関係がギスギスしていてつらい」──。そんな悩みを抱えていませんか?本記事では、雰囲気が悪い職場の特徴や、それによって起こりがちな影響を整理したうえで、具体的な対処法を紹介します。雰囲気が悪い職場の特徴まずは、雰囲気が悪い職場にみられる特徴を考えてみます。思い当たるものがないか確認してみましょう。社員同士のコミュニケーションが少ない雰囲気が悪い職場では、社員同士