法学者の蟻川恒正先生がかつて謝罪広告事件の評釈をしました。 5月12日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京都立大学教授で憲法学者の木村草太が評釈について語りました。 木村「私の知る名解説に蟻川恒正先生の謝罪広告事件の評釈があります。 これは何かというと、この事件は名誉棄損事件の加害者側に強制的に謝罪文を出させることが思想良心の自由という憲法上の自由の侵害にならないか