新日本プロレスは13日、都内で「BESTOFTHESUPERJr.33」の開幕前日公開会見を行った。A組は10人が参加。前日会見から大荒れとなった。3年ぶりの優勝を目指すマスター・ワトは「この“SUPERJr.”3年前に優勝して、誰かが言ったように、そのあと結果が出せなかった。シングル戦線で良い結果が残せなかったのは事実です。でも、この3年間、これで戦ってきた。自分が戦ってきたこの3年間、どんなことがあっても、どんなこ