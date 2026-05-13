V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は13日（水）、セッターの岡部美優（27）、オポジットの浮ケ谷夏未（23）と松山妃菜（24）が移籍加入、新監督に鈴木輝氏が就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 群馬県出身の岡部は順天堂大学を卒業後、千葉エンゼルクロスへ入団。3シーズン在籍した後、2024年にヴィアティン三重へ移籍した。今シーズンは、Vリーグ女子