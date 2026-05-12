広島市安佐南区で学生がお好み焼きを通じて、農業を盛り上げる新たな取り組みが始まります。広島経済大学で始まったのは、地域の農業振興を目的にした新たな取り組み、「あさみなみ焼きプロジェクト」です。学生たちは安佐南区の委託を受け、地元の農産物を使った新たなお好み焼き『あさみなみ焼き』を開発してくれる店舗を募り、販売促進やSNSなどを使いPR活動を行います。■広島経済大学田村 菜桜 さん「SNSを使って若い人に、