Photo: 三浦一紀 自分好みのデスクにしちゃおう。気分に合わせて、机の高さを変えられる電動昇降デスク。通常の机としても、スタンディングデスクとしても使え、高さ調整は電動で行なえるので、非常に便利。自宅でのリモートワーク用に導入を考えている方も多いかもしれません。最近では、ゲーミング用途としても注目されています。座りっぱなしは健康にもよくありませんしね。しかし、電動