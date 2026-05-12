Image: Apple インテル入ってるに？ウォール・ストリート・ジャーナルがインテルがApple（アップル）製品向けのプロセッサを製造する暫定合意に達したというニュースを報じています。これだけ聞くと、「なんと!? Macに再びインテルCPUが採用される？」とかも考えちゃいますが、ちょっと違います。インテルは自社だけでなく、他社向けにもチップを製造しているサプライヤーとしての側面もある