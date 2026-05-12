１２日、北広島町で住宅が全焼する火事がありました。この家に住む７０代の男性がけがをしましたが命に別状はないということです。 消防によりますと午前７時ごろ、北広島町南方で「火事が起きていて建物が燃えている」と近くに住む人から１１９番通報がありました。 消防車１１台が出動し、火は約３時間後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅が全焼しました。 この家に住む７０代の男性が手の指にやけどを負うなど