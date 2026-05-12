Generated by ChatGPT Anthropic。自分で資料に書いておいて、読み方がわからない。まわりに尋ねるのは職業柄できない。大ピンチ。AI関連のニュースを見ていると、最近よく出てくる名前です。でも、ぱっと見て「これ、なんて読むんだ？」となる人も多いはず。読み方は、日本語ではだいたいアンソロピック。英語の発音に寄せるならアンスロピックに近いです。とはいえ、正直ちょっと覚えにく