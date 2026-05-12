「自動運転タクシー」乗り入れに向けた実証開始！JR西日本や、タクシーアプリ「GO」を手掛けるGO、JR西日本レンタカー&リースの3社は、2026年5月12日よりJR新大阪駅において「アプリ専用タクシー乗り場」の実証実験を開始します。西日本の鉄道駅では初の試みです。【え、どこに…？】新大阪駅「期間限定・新タクシー乗り場」への行き方（写真で見る）実証のため設置されるのは、「GO」アプリで配車を予約した利用者専用の