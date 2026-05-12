寿司レストランチェーン『魚べい』と『元気寿司』が、サンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンとのコラボレーションキャンペーンを、2026年5月7日から31日まで開催中だ。※すべて価格は税込み30周年を迎えたポムポムプリン！記念企画やグッズが目白押しサンリオから1996年にデビューしたポムポムプリン。2026年は記念すべき30周年を迎えた。こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。ベレー帽を