今年（2026年）3月に完成した高知工科大学データ＆イノベーション学群の新しい校舎を5月11日、高知北ロータリークラブのメンバーが見学しました。高知工科大学・永国寺キャンパス内に2026年3月に完成し、4月から利用が始まっているのは「イノベーションラボ棟」です。11日に高知北ロータリークラブのメンバー26人が見学したこの新校舎は、企業や自治体などと連携して人工知