「DEAN ＆ DELUCA」は、5月12日（火）から、1つで異なる表情が楽しめるリバーシブル仕様の「リバーシブルトートバッグ」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで順次発売する。【写真】どっちもおしゃれ！カジュアルな印象のグレー面■SサイズとLサイズを用意今回発売される「リバーシブルトートバッグ」は、表裏で異なるカラーやデザインを配し、気分に応じて使い分けられるトートバッグ。ラインナップには、ちょっと