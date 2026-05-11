DEAN ＆ DELUCA「リバーシブルトートバッグ」発売！ 気分に合わせて選べる2サイズ展開
「DEAN ＆ DELUCA」は、5月12日（火）から、1つで異なる表情が楽しめるリバーシブル仕様の「リバーシブルトートバッグ」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで順次発売する。
【写真】どっちもおしゃれ！ カジュアルな印象のグレー面
■SサイズとLサイズを用意
今回発売される「リバーシブルトートバッグ」は、表裏で異なるカラーやデザインを配し、気分に応じて使い分けられるトートバッグ。
ラインナップには、ちょっとしたおでかけやサブバッグとして活躍するコンパクトなSサイズを用意。使い勝手にこだわり、500mlのペットボトルやマグボトル、折り畳み傘などが収まる両サイドのポケットが付いている。
また、取り外し可能なショルダーベルトが付属した2WAY仕様のLサイズが登場。16インチのノートPCやA4書類が入るバッグ本体に両面合わせて5つのポケットを備えており、大容量で荷物を整理しやすい設計となっている。
いずれも、刺しゅうロゴをさりげなく施したブラックと、シルク印刷のロゴでカジュアルな印象に仕上げたグレーの両面から、その日の服装や気分に合わせて選べるリバーシブル仕様で、1つで2つのデザインが楽しめる。
【写真】どっちもおしゃれ！ カジュアルな印象のグレー面
■SサイズとLサイズを用意
今回発売される「リバーシブルトートバッグ」は、表裏で異なるカラーやデザインを配し、気分に応じて使い分けられるトートバッグ。
ラインナップには、ちょっとしたおでかけやサブバッグとして活躍するコンパクトなSサイズを用意。使い勝手にこだわり、500mlのペットボトルやマグボトル、折り畳み傘などが収まる両サイドのポケットが付いている。
いずれも、刺しゅうロゴをさりげなく施したブラックと、シルク印刷のロゴでカジュアルな印象に仕上げたグレーの両面から、その日の服装や気分に合わせて選べるリバーシブル仕様で、1つで2つのデザインが楽しめる。