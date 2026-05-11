「リバーシブルトートバッグ」（Sサイズ 3960円／Lサイズ 5940円）　※価格は税込み

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　「DEAN ＆ DELUCA」は、5月12日（火）から、1つで異なる表情が楽しめるリバーシブル仕様の「リバーシブルトートバッグ」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで順次発売する。

【写真】どっちもおしゃれ！　カジュアルな印象のグレー面

■SサイズとLサイズを用意

　今回発売される「リバーシブルトートバッグ」は、表裏で異なるカラーやデザインを配し、気分に応じて使い分けられるトートバッグ。

　ラインナップには、ちょっとしたおでかけやサブバッグとして活躍するコンパクトなSサイズを用意。使い勝手にこだわり、500mlのペットボトルやマグボトル、折り畳み傘などが収まる両サイドのポケットが付いている。

　また、取り外し可能なショルダーベルトが付属した2WAY仕様のLサイズが登場。16インチのノートPCやA4書類が入るバッグ本体に両面合わせて5つのポケットを備えており、大容量で荷物を整理しやすい設計となっている。

　いずれも、刺しゅうロゴをさりげなく施したブラックと、シルク印刷のロゴでカジュアルな印象に仕上げたグレーの両面から、その日の服装や気分に合わせて選べるリバーシブル仕様で、1つで2つのデザインが楽しめる。