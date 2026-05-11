心身のちょっとした不調を「五月病かな」と片付けていないだろうか。発酵食品のエキスパート、日本発酵文化協会上席講師の藤本倫子さんは「甘くみないほうがいい。その不調、腸から来ている可能性が高い」と警告する。では、どう対策をしたらいいのか。ライターの笹間聖子さんが聞いた――。■「脳より腸が先に生まれた」なんとなくだるい、やる気が出ない、眠れない――五月病をはじめ、この時期のメンタル不調は、腸から来ている