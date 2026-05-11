車いすラグビーの国際大会「World Wheelchair Rugby 公認2026ジャパンパラ車いすラグビー競技大会」が４月30日から５月３日の４日間、千葉ポートアリーナで行われた。パリ2024パラリンピック金メダルの日本代表がアメリカ、フランス、カナダを迎え、強化を図った今大会。放送中のテレビドラマ『ＧＩＦＴ』（堤真一主演／TBS日曜劇場）の題材になっていることもあり、延べ1336人が見守った決勝は日本が47-38でアメリカに勝利。７戦