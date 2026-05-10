第2弾となる石油の「国家備蓄の放出」が男鹿市にある秋田国家石油備蓄基地でも始まりました。記者「備蓄基地の沖合に一度におよそ12万リットルの石油を運ぶことができるタンカーが停泊しています。これから順次、石油の積み込み作業が始められます。」きょう、男鹿市にある秋田国家石油備蓄基地近くの桟橋にタンカーが到着しパイプラインを通した石油の備蓄放出が始まりました。積み込み作業はあす朝まで続く見通しで