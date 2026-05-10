33歳・上原亜衣が「ご報告」発表 決断＆今後の「大きなビジョン」伝える…「10年、20年かけてでも」
インフルエンサー・実業家の上原亜衣（33）が10日、自身のXを更新し、「ご報告」を行った。
【写真】上原亜衣「ご報告」＆近影
上原は「4年半続けてきたコンカフェの経営・プロデュースを退くことにしました」と発表。理由について「ここ最近自分自身もっとメディアに出てセカンドキャリアや女性として人としていろんな挑戦をしていく姿を発信することで誰かの悩みや迷いのヒントになれたらと思うようになったからです」と説明した。
「そして自分にしかできないことをこれから10年、20年かけてでも上原亜衣として形にしていきたい。そんな大きなビジョンができました」とし、「その未来に向かって進むために、コンカフェ事業から退くという決断をしました」と明らかにした。
関係者に感謝を込め、「今回の決断により私の経営店舗ルミナスプリンセスは閉店となります。これまでたくさんの応援本当にありがとうございました。引き続きキャストのみんなエターナルグループそして上原亜衣の応援をよろしくお願いします」としたためた。
また、「今後ファンの皆さんとの交流の場は自社主催のファンミーティングやオフ会などを年に数回行う予定です！」とも伝えた。
【写真】上原亜衣「ご報告」＆近影
上原は「4年半続けてきたコンカフェの経営・プロデュースを退くことにしました」と発表。理由について「ここ最近自分自身もっとメディアに出てセカンドキャリアや女性として人としていろんな挑戦をしていく姿を発信することで誰かの悩みや迷いのヒントになれたらと思うようになったからです」と説明した。
「そして自分にしかできないことをこれから10年、20年かけてでも上原亜衣として形にしていきたい。そんな大きなビジョンができました」とし、「その未来に向かって進むために、コンカフェ事業から退くという決断をしました」と明らかにした。
関係者に感謝を込め、「今回の決断により私の経営店舗ルミナスプリンセスは閉店となります。これまでたくさんの応援本当にありがとうございました。引き続きキャストのみんなエターナルグループそして上原亜衣の応援をよろしくお願いします」としたためた。
また、「今後ファンの皆さんとの交流の場は自社主催のファンミーティングやオフ会などを年に数回行う予定です！」とも伝えた。