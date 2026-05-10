ガラタサライがスュペル・リグ（トルコ1部リーグ）4連覇を達成した。スュペル・リグ第33節が9日に行われ、ガラタサライはホームでアンタルヤスポルと対戦。45＋3分にソネル・ディクメンに先制点を許すと、56分にマリオ・レミナが同点弾を決めたものの、62分にはディクメンに直接フリーキックを決められて再びリードを奪われた。それでも、66分にヴィクター・オシムヘンがPKを決めて追いつくと、88分にはオシムヘンが勝ち越し