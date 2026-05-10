スマホ世代にとっては使い方もピンとこない、いつしか懐かしの家電となったラジカセ。ひょんなことから祖父愛用のラジカセを手に入れた少年は、手探りでラジオの周波数を合わせるが――。【漫画】本編を読む自ら合わせたラジオの周波数は、一体何に「合って」しまったのか…生活感ある短編ホラー鳩ヶ森(@hatogamori)さんの創作漫画「周波数」は、アナログなラジカセを題材に日常に差し込む恐怖を描いた掌編ホラー。『おままごとは