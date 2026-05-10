アジアサッカー連盟（AFC）は9日、来年1月にサウジアラビアで開幕されるアジアカップの組み合わせ抽選会を行った。今回で19回目の開催となるアジアカップ。2011年以来最多５度目の優勝を目指す日本は抽選の結果、カタール、タイ、インドネシアと同組のグループFに入った。大会は1月7日から2月5日までの約1カ月間に渡って行われる。4か国×6組のグループリーグを行い、各組の上位2カ国と、各組み3位の成績上位4カ国の計16カ国がノッ