UVケアとメイクくずれ対策がマストな季節に突入。今の時期から徹底して、ゴールデンウィークを楽しく美しく過ごして。モデル、YouTuberの石井亜美さんが、4つの新製品をお試し！? CHANEL「イドゥラ ビューティ マイクロ リップ セラム」ビジュも最高♡ 人気リップ美容液に限定フレーバーが到着「みずみずしい質感で唇が潤います。香り具合もほのか。テンションが上がるデザインなので、ギフトにも◎」。ほんのり甘く柔らかな