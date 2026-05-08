石川県が16年かけて開発したオリジナルのブランド梨「加賀しずく」。その栽培や管理方法を学ぶ講習会が金沢市で開かれました。ことしで市場デビュー10年目を迎える加賀しずく。ことしは金沢市、加賀市、白山市で85人の農家が栽培しています。8日に金沢市内のほ場で行われた講習会では、生産者が大きく糖度の高い実をつくるために欠かせない摘果作業などについて学びました。 ことしは暖かい気温と適度な雨により、ここ