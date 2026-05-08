4月26日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分 ※5月10日は、「世界卓球 2026」により放送日時変更の可能性があります）では、静岡・伊豆市で出会った経男さん（81）・しずみさん(75)ご夫婦の家について行きました。【動画】熟年離婚の危機を乗り越えた夫婦の“穏やかな日常”＆ タクシー運転手！妻は22歳下のロシア人稲取港で毎週末開かれている朝市。買い物客で賑わう中、10組に声を掛けるもこと