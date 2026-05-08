「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月4日（月）から、人気絵本シリーズ『パンどろぼう』をモチーフにした新作コレクションを展開中だ。【写真】総柄デザインが愛らしい〜！新作パジャマ＆Tシャツの詳細■ユーモアあふれる世界観を表現 今回登場したのは、ユーモアあふれる人気絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちをあしらったベビー向けウェア。ラインナップは、総柄デザインが目を引く「ドライ パ