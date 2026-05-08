『パンどろぼう』×ユニクロ「UT」コラボに新作！ 総柄デザインのパジャマなど全4種展開
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月4日（月）から、人気絵本シリーズ『パンどろぼう』をモチーフにした新作コレクションを展開中だ。
【写真】総柄デザインが愛らしい〜！ 新作パジャマ＆Tシャツの詳細
■ユーモアあふれる世界観を表現
今回登場したのは、ユーモアあふれる人気絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちをあしらったベビー向けウェア。
ラインナップは、総柄デザインが目を引く「ドライ パジャマ」2柄と、パンどろぼうたちの表情を楽しめる「グラフィックTシャツ」2柄で、お茶目で憎めないキャラクターの魅力が詰まったアイテムがそろう。
また、パジャマは伸びがよくやわらかな肌ざわりに加え、汗をかいても乾きやすいドライ機能を採用。上下をボタンで留められる仕様でお腹が出にくく、着替えしやすい設計やウエスト調整機能など、子どもにうれしい工夫が施されている。
さらに、対象商品を2点以上購入すると「パンどろぼうおやつボウル」がもらえるキャンペーンも実施され、ファンは見逃せないコラボレーションだ。
【写真】総柄デザインが愛らしい〜！ 新作パジャマ＆Tシャツの詳細
■ユーモアあふれる世界観を表現
今回登場したのは、ユーモアあふれる人気絵本『パンどろぼう』のキャラクターたちをあしらったベビー向けウェア。
ラインナップは、総柄デザインが目を引く「ドライ パジャマ」2柄と、パンどろぼうたちの表情を楽しめる「グラフィックTシャツ」2柄で、お茶目で憎めないキャラクターの魅力が詰まったアイテムがそろう。
また、パジャマは伸びがよくやわらかな肌ざわりに加え、汗をかいても乾きやすいドライ機能を採用。上下をボタンで留められる仕様でお腹が出にくく、着替えしやすい設計やウエスト調整機能など、子どもにうれしい工夫が施されている。
さらに、対象商品を2点以上購入すると「パンどろぼうおやつボウル」がもらえるキャンペーンも実施され、ファンは見逃せないコラボレーションだ。